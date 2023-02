In wirtschaftlich unsicheren Zeiten macht sich Felix Schrader-Zahner (rechts im Bild), der nebenberuflich als DJ arbeitet, selbstständig. Firmensitz ist ein Loft in Derenburg.

Derenburg - Felix Schrader-Zahner – dieser Name ist vor allem in der Party-Szene bekannt. Als DJ legt der Wernigeröder an Wochenenden in den Diskotheken des Landes auf. Nun erfüllt sich der 35-Jährige einen Lebenstraum, der mit Musik aber nichts zu tun hat. Der gelernte Einzelhandelskaufmann macht sich in Derenburg selbstständig.