Im Mai bot der Blankenburger Wochenmarkt reichlich Obst, Gemüse, Fleisch- und Wurstspezialitäten auf dem Tummelplatz an. Da war die Welt noch in Ordnung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Blankenburg - Wer an den vergangenen beiden Samstagen auf dem Tummelplatz frische Eichsfelder Wurst, Fleisch und Eier kaufen wollte, musste unverrichteter Dinge wieder gehen: „Marktmeister Erhard Popp saß allein auf dem Markt“, berichtet Annekatrin Wagner enttäuscht. Sie hatte mit ihren Mitstreitern von der Bürgerinitiative Pro Blankenburg dafür gekämpft, dass überhaupt ein Wochenmarkt wieder in der Stadt etabliert wird. Nach einem ersten drohenden Aus im Winter vergangenen Jahres schien der „Patient“ wieder genesen. Doch inzwischen zeigen sich dieselben Krankheitssymptome, wie im vergangenen Jahr: Die ohnehin wenigen Händler zogen immer weniger Kunden an. Nun bleiben sie der Blütenstadt ganz fern. Doppelt bitter für Annekatrin Wagner, dass sie zwei der treuesten Markthändler am Samstag vor 14 Tagen auf dem Marktplatz in Quedlinburg entdeckte.