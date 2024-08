Einkaufen im Harz Edeka in Blankenburg schließt: Wann Supermarkt wieder öffnet und was sich für Kunden ändert

Blankenburgs Edeka-Markt in der Langen Straße schließt ab Samstagmittag, 31. August. Dann rücken Bauarbeiter in dem Innenstadt-Supermarkt an.