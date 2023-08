Die Polizei wurde bei Börnecke zum Fund einer vermeintlichen Fliegerbombe gerufen. Vor Ort stellte sich der Fund als Panzergranate heraus. Was mit der Munition nun passiert.

Börnecke - Börnecke (vs) - Dieser Einsatz hätte schnell aufwendiger werden können: Die Polizei wurde am Freitagabend gegen 21.45 Uhr über den Fund einer vermeintlichen Fliegerbombe bei Börnecke in Richtung Thekenberge informiert. Das Gebiet um den Fundort herum wurde daraufhin weiträumig abgesperrt.

Vor Ort stellten die Beamten jedoch fest, dass es sich bei der vermeintlichen Fliegerbombe um eine verrostete Panzergranate handelte, wie ein Pressesprecher des Polizeireviers Harz mitteilt. Der in solchen Fällen zuständige Kampfmittelräumdienst machte die Geschossmunition unscharf und holte diese ab.

Die so gefundene alte Munition oder andere Kampfmittel werden nach Angaben der Polizei an einem zentralen Ort gesammelt. Wenn eine gewisse Anzahl zusammengekommen sei, werde diese kontrolliert gesprengt und somit vernichtet.

Der Einsatz der Polizei endete gegen 2 Uhr in der Nacht zum Samstag.