Blankenburg. - Nach der plötzlich ausgerufenen Winterpause des Blankenburger Wochenmarktes, kommt wieder Bewegung in das Thema. Eine gestartete Umfrage sorgt allerdings für Kopfschütteln.

„Sie wollen Ihre Innenstadt beleben? Wir helfen Ihnen dabei!“ Mit diesen kühnen Sätzen wirbt die Deutsche Marktgilde bei Kommunen, sich die Dienste der Genossenschaft zu sichern. „Ein Wochenmarkt kann zwar nicht das alleinige Allheilmittel für die Attraktivitätssteigerung einer Innenstadt sein, er ist in vielen Fällen aber nachweisbar ein Baustein, um Fehlentwicklungen der Vergangenheit in Sachen Nahversorgung, Einzelhandelsstrukturen, Lebensqualität usw. zu korrigieren“, heißt es weiter auf der Online-Präsenz der Marktgilde, die deutschlandweit mehr als 170 Wochenmärkte betreibt. Unter anderem in Blankenburg. Zumindest bis Ende September.

Am 22. September überraschte die Stadtverwaltung mit einer Pressemitteilung, wonach sie den samstäglichen Frischemarkt auf dem Tummelplatz in die Winterpause schickt. Als Gründe wurde die „sehr verhaltene“ Resonanz der Händler und Kunden genannt. Angekündigt wurde eine Kundenbefragung, die nun zu Wochenbeginn über den facebook-Auftritt von „blankenburg.de“ verbreitet wurde.

Online-Wünsche für neuen Wochenmarkt 2024

Darin, so die Partner, wollen sie mehr über die Wünsche zum Wochenmarkt erfahren. „Damit soll ein Grundstein für ein neues Aufleben des Marktgeschehens im Jahr 2024 gelegt und gemeinsam mit Ihnen der Treffpunkt zum Einkaufen und Genießen geschaffen werden“, heißt es dort. In der Online-Umfrage, deren Nutzer ihre Antworten anonym eingeben können, werden Fragen unter anderem zum bisherigen Kundenverhalten gestellt, aber auch nach Wünschen - so unter anderem, welches Sortiment die Marktbesucher gern hätten, an welchem Wochentag sie ihn am liebsten besuchen würden und auch welchen Standort sie am geeignetsten halten.

Für die Bürgerinitiative Pro Blankenburg, die den Wochenmarkt mit ihrer Hartnäckigkeit überhaupt erst ermöglicht hat, stellt sich eine große Frage: „Wieviele Befragungen brauchen wir denn noch?“, heißt es von Seiten der streitbaren Truppe, die daran erinnert, dass bereits vor Jahren das Planungsbüro Westermann im Zuge ihrer Einzelhandelsstudie ermittelt hatte, dass ein Wochenmarkt die Innenstadt beleben kann. Die von Pro Blankenburg initiierte Unterschriftenaktion hatte zudem ein eindeutiges Votum für ein solches Angebot gebracht.

Bürgerinitiative hegt Zweifel an der Marktgilde als Partner

„Die Bürgerinnen und Bürger haben es satt, an der Nase herum geführt zu werden“, sagt Fraktionschefin Annekatrin Wagner und sieht die Stadtverwaltung in der Pflicht, sich mehr zu engagieren. So, wie in anderen Städten auch. Nach dem zweimalen winterlichen Aus stelle sich für sie außerdem die Frage, ob die Marktgilde der richtige Partner ist. Um das herauszufinden erwarte sie von der städtischen Wirtschaftsförderin mehr Initiative: „Die Händler, die ich jeden Samstag zu den Marktzeiten gesehen und gesprochen habe, sagten mir, dass es keinerlei Berührungspunkte mit Vertretern der Verwaltung gab. Ich bin davon sehr enttäuscht. Ich vermisse jegliches Herzblut und Engagement“, erklärt Annekatrin Wagner, die konkrete Aussagen aus dem Rathaus vermisse, wie es nun weitergehe. Auch eine diesbezügliche Presseanfrage blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Händler aus dem Eichsfeld zieht Schlussstrich

Frank Schafberg, der regelmäßig und bis zum Schluss mit seinen Eichsfelder Wurst- und Fleischwaren den Wochenmarkt bereichert hat, hätte sich auch mehr Initiative und Unterstützung gewünscht. „Es ist wirklich traurig. Ich bin gern nach Blankenburg gefahren“, sagt er. Und das, obwohl er dafür eine Anfahrt von jeweils zweieinhalb Stunden auf sich genommen hat. Dass er noch einmal wiederkommt, hält er für unwahrscheinlich. „Ich glaube nicht, dass der Markt noch einmal aufmacht. Die Kunden haben doch das Vertrauen verloren“, glaubt Schafberg, dem schön Böses geschwant habe, als er noch im Sommer seine Flyer mit den Terminen bis Weihnachten ausgelegt habe. „Da hat man mir von der Marktgilde schon angekündigt, dass im Oktober Schluss sein soll“, sagt Schafberg, der davon mehr als überrascht worden sei. Dass das Aus noch früher kam, sei umso trauriger. Mittlerweile habe er sich zwei Märkte in der Nähe seines Betriebes gesucht. „Einer Kollegin habe ich kündigen müssen.“