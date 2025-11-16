Knifflige Aufgaben am ersten Produktionstag für Teilnehmer des Glas Design Wettbewerbs. In der Glasmanufaktur Derenburg konnten bereits innovative Entwürfe umgesetzt werden.

Rene Jacksch, Hüttenmeister der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg (links), setzt gemeinsam mit Designstudent Timo Harder dessen Entwurf eines Lampenschirms mit „Hammerschlag-Effekt“ um.

Derenburg. - Spannender erster Produktionstag für Teilnehmer des vierten internationalen Glass Design Awards in der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg. Gemeinsam mit Hüttenmeister Rene Jacksch (links) setzte hier Timo Harder (rechts) seinen Entwurf eines Lampenschirms in die Tat um. Der Berliner, der an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee Produktdesign studiert, nahm dabei ungewöhnliches Werkzeug zur Hand, um seine Idee zu verwirklichen: einen Hammer. Dadurch erzeugte er auf der Glasoberfläche einen Hammerschlag-Effekt, der für eine besondere Lichtbrechung und ganz einzigartige Lichteffekte sorgen soll.