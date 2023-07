Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Blankenburg - Am Anfang stand bei Andreas Rudert der Wunsch nach einem historischen Fahrzeug, einem Oldtimer. Und der Langensteiner wusste auch schon genau, was es für ein Auto sein sollte: ein alter Feuerwehrwagen vom Typ W50. Das Problem: Rudert war zu dieser Zeit als Soldat in Afghanistan stationiert. Das war 2018. Also fragte er seinen Freund Mario Denecke, ob er für ihn einen beschaffen könnte. Gesagt, getan. Der 46-Jährige Dedelebener hörte sich um, fand eines im Internet, kaufte es einem Schausteller aus Salzwedel ab und übergab es ein halbes Jahr später Andreas Rudert. Seitdem dient das umgebaute Auto ihm und seiner Familie als Wohnmobil – mit vier Betten, Kinderbett und Kühlschrank.