Die Feuerwehr in Blankenburg musste zu einem Feuerwerk bei einer Geburtstagsfeier ausrücken - trotz erhöhter Waldbrandgefahrenstufe hatten die Feiernden gezündet. Nun ist die Sache ein Fall für die Staatsanwaltschaft in Halberstadt.

Ein Feuerwerk an der Teufelsmauer bei Blankenburg beschäftigt nun die Staatsanwaltschaft in Halberstadt.

Blankenburg/Halberstadt. - Jetzt könnte es für die Verantwortlichen, die am Montag (30. Juni) trotz Waldbrandwarnstufe 4 am Großvaterweg in Blankenburg während eines 70. Geburtstags ein Höhenfeuerwerk gezündet haben, ganz dicke kommen: Die Staatsanwaltschaft in Halberstadt will mögliche strafrechtliche Aspekte prüfen.

Lesen Sie auch: Waldbrand bei Goslar: Feuerwehr-Unterstützung aus Sachsen-Anhalt

Das hat Hauke Roggenbuck als Behördenchef jetzt auf Nachfrage gegenüber der Redaktion angekündigt: „Wir werden da auf jeden Fall mal draufschauen und prüfen, ob ein Straftatbestand vorliegt“, so der Oberstaatsanwalt am Mittwoch, 2. Juli.

Für Feuerwerk am Wald im Harz droht Bußgeld von bis zu 25.000 Euro

Wenn diese Frage bejaht werde, müssten die Verantwortlichen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, andernfalls gehe der Fall an die für Ordnungswidrigkeiten zuständige Behörde. Laut Waldgesetz droht in einem solchen Verfahren ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro.

Auch interessant: Waldbrandwarnstufe klettert im Harz auf Level 5: Welche Folgen das für Wanderer und Brockenbahn hat

Der Fall, der sich am Montag gegen 22 Uhr im Großvaterweg zugetragen hat, sorgt mittlerweile bundesweit für Empörung und Kopfschütteln. Trotz der bestehenden Waldbrandwarnstufe 4 war laut Feuerwehr in geschätzt 25 Metern Entfernung zum Wald Feuerwerk gezündet worden.

Lesen Sie auch: 200 Feuerwehrleute kämpfen im Thalenser Wald stundenlang gegen Gluthitze und Flammen

Die daraufhin entstandenen massiven Rauchwolken sorgten im Umfeld für die Befürchtung, dass ein Brand ausgebrochen sein könnte und zogen daraufhin zahlreiche Notrufe in der Rettungsleitstelle des Landkreises Harz nach sich.

Laut Waldgesetz ist ab Warnstufe 2 Feuer in weniger als 30 Metern Abstand vom Waldrand verboten.