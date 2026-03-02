Indoor Rowing, das Rudern auf dem Ruderergometer, erfreut sich großer Beliebtheit. Sogar internationale Wettkämpfe werden ausgetragen. Die Blankenburgerin Jenny Spott schaffte es ins Finale der Weltmeisterschaft 2026. Wie sie sich dabei geschlagen hat.

Jenny Spott während des Finales der Indoor-Rowing-Weltmeisterschaft. Innerhalb einer Minute musste sie so viele Meter wie möglich zurücklegen. Angefeuert wurde sie in Blankenburg von Zuschauern und ihrem Trainer Marcel Hacker.

Blankenburg. - Konzentriert sitzt Jenny Spott auf dem Ruderergometer, vor ihr stehen ihre Familie und Freunde, die extra gekommen sind, um sie anzufeuern. Denn die Blankenburgerin qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft einer Freizeitsportart, die immer mehr Anhänger findet: Dem Indoor Rowing, also dem Rudern an Land auf dem Ruderergometer.