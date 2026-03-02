Freizeitsport im Harz Finale der Indoor-Rowing-Weltmeisterschaft 2026: Diesen Platz erreichte Blankenburgerin Jenny Spott
Indoor Rowing, das Rudern auf dem Ruderergometer, erfreut sich großer Beliebtheit. Sogar internationale Wettkämpfe werden ausgetragen. Die Blankenburgerin Jenny Spott schaffte es ins Finale der Weltmeisterschaft 2026. Wie sie sich dabei geschlagen hat.
02.03.2026, 10:15
Blankenburg. - Konzentriert sitzt Jenny Spott auf dem Ruderergometer, vor ihr stehen ihre Familie und Freunde, die extra gekommen sind, um sie anzufeuern. Denn die Blankenburgerin qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft einer Freizeitsportart, die immer mehr Anhänger findet: Dem Indoor Rowing, also dem Rudern an Land auf dem Ruderergometer.