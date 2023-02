Ein Komet hält im Februar viele Hobby-Astronomen in seinem Bann. Einer von ihnen aus Hüttenrode im Harz nimmt von seiner eigenen Sternwarte aus jedoch noch ganz andere Himmelskörper ins Visier.

Für dieses spektakuläre Bild der Milchstraße über der Teufelsmauer hat sich Hans Schaarschmidt in der Nacht nach Weddersleben aufgemacht.

Hüttenrode - Der Neandertaler-Komet C/2022 E3 zieht im Februar viele Sternenfreunde in Mitteldeutschland in seinen Bann. „Leider erleben wir im Harz in diesem Winter extrem miese Beobachtungsbedingungen“, sagt Hobby-Astronom Hans Schaarschmidt. Doch der Hüttenröder hat genügend andere himmlische Spektakel im Visier – von seiner eigenen Dachsternwarte aus.