Pflegekräfte aus dem Harz haben sich schulen lassen, um Hörschwächen bei Patienten schneller erkennen zu können. Die Idee dazu hatte der Blankenburger Hörakustiker David Weist.

Für besseres Hören: Pflegekräfte aus dem Harz bilden sich weiter

Hören zu können, ist ein Stück Lebensqualität. Um Hörprobleme frühzeitig zu erkennen, hat der Blankenburger Hörakustiker jetzt Pflegedienstmitarbeiter geschult.

Blankenburg. - In Deutschland sind viele Menschen mit Hörproblemen noch immer unterversorgt. Oft bleibt eine Hörschwäche lange unbemerkt oder Betroffene kommen mit der Technik ihrer Hörgeräte nicht richtig zurecht, so dass diese gar nicht optimal genutzt werden. Um dem entgegenzuwirken, hat der Hörakustiker David Weist eine Schulung ins Leben gerufen: Ziel ist es, Pflegekräfte zu sensibilisieren, Hörschwächen frühzeitig zu erkennen und Betroffene bestmöglich zu unterstützen.