Im Gartensommer 2023 in Sachsen-Anhalt öffnet sich auch ein privater Mini-Park im Harz für Besucher. In der Anlage in Blankenburg können sie viel für den eigenen Garten lernen.

Was Besucher in pflegeleichtem Mini-Park in Blankenburg sehen können

Dagmar Pietsch an einem ihrer Lieblingsorte in ihrem Mini-Park: Beim Yoga-Frosch im Grünen.

Blankenburg - Besondere Eindrücke können Gartenfreunde am Sonntag (20. August) in Blankenburg sammeln: Von 10 bis 18 Uhr können Besucher nicht nur die Michaelsteiner Klostergärten erkunden, sondern auch den Mini-Park von Dagmar Pietsch. In ihrer grünen Oase am Schieferberg 6 finden Naturfreunde Inspiration für den eigenen Garten – ohne dabei viel Pflegeaufwand befürchten zu müssen.

Die Besitzerin hatte sich zweimal an der Aktion „Schau in den Garten“ von Volksstimme, Harzsparkasse, dem Förderverein „Blankenburg blüht auf“ und der Stadtverwaltung beteiligt. 2018 zeichnete der Verein Gartenakademie Sachsen-Anhalt das 2000 Quadratmeter große Idyll hinter ihrem Haus mit dem Siegel „Natur im Garten“ aus.

Das ist auch das Motto der 65-Jährigen: „Bei mir finden viele Tiere wie Amsel, Specht oder auch Blindschleichen und Igel Nahrung und Unterschlupf“, sagt sie bei einem Rundgang zwischen großen Fichten, Weiden, Apfel-, Birn-, Pflaumen- und Walnussbäumen. „An der Haselnuss probieren sich schon die Eichhörnchen“, ergänzt Dagmar Pietsch, die sich mehrere Ruheecken in ihrem in vielen Grüntönen schillernden Reich angelegt hat.

„Das ist die Entscheidung, die jeder Gartenbesitzer für sich treffen muss: Will ich jeden Tag Unkraut jäten und arbeiten oder genießen und mich einfach unter einem Walnussbaum entspannen“, fügt sie schmunzelnd hinzu. Die größten Sorgen bereiten ihr in diesem Jahr ihre Buchsbäume: Raupen des Buchsbaumzünslers, einer invasiven Schmetterlingsart aus Ostasien, fressen die Hecken kahl.

Bank für Spaziergänger, Strickdeko am Gartenzaun in Blankenburg

Dafür hat die gebürtige Wienröderin ihren Vorgarten neu dekoriert: mit alten Waschbecken als Töpfe für Blumen und Kakteen sowie selbst gestricktem Schmuck für den Zaun. „So findet mich jeder“, sagt sie schmunzelnd.

Auch die Bank am Zaun werde gern genutzt: „Da setzen sich viele ältere Touristen, die zum Schloss spazieren, für einen Zwischenstopp hin.“ Der Eintritt am Schieferberg 6 ist frei, im Kloster Michaelstein sind sechs Euro zu zahlen.