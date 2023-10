Blankenburgs neuer Kantor Jonas Kraus am Klavier. Er baut nunmehr auch den Kinderchor neu auf, der jeden Donnerstag im Georgenhof probt, so wie hier mit Elisabeth (9) und Lena (8, links).

Blankenburg - Sie singen und tanzen wieder! Zwar aktuell nur zu zweit, aber das stört Blankenburgs Pfarrer Eckehart Winde ganz uns gar nicht. Vielmehr ist er froh, dass die Proben für den Kinderchor im Georgenhof wieder stattfinden können. Und dies ist einer im wahrsten Sinne himmlischen Fügung zu verdanken.

Denn nach dem plötzlichen Weggang von Kantor Ralf Reichenberger, der, wie Eckehart Winde sagte, nach nur einem Jahr einen neuen Weg für sich gewählt hat, war einmal mehr die Teilzeit-Kantorenstelle in Blankenburg vakant: „Und dann war Jonas Kraus zufällig da!“

Der 35-Jährige stammt ursprünglich aus Bonn, wohnt aber seit kurzem in Blankenburg. Obwohl er Gesang und Chorleitung studiert hat, hat sein Job rein gar nichts mit Musik zu tun: Er arbeitet als Team-Manager für ein Telekommunikationsunternehmen. Doch seine Freizeit gehört der Musik.

Neue Ideen für die Musik

„Wir freuen uns sehr, dass er bei uns angefangen und sich darauf eingelassen hat“, sagt Eckehart Winde. Denn die Aufgaben des „Zufalls-Kantors“ gehen weit über den Kinderchor hinaus. So gilt es noch, die Kantorei und den Posaunenchor zu leiten sowie Gottesdienste musikalisch zu umrahmen. „Dafür muss ich aber erst noch Orgel spielen lernen“, sagt Jonas Kraus. Doch das sollte für den passionierten Pianisten keine große Hürde sein. Über die Landeskirche Braunschweig hat er vor kurzem die sogenannte C-Ausbildung als nebenberuflicher Kirchenmusiker in Angriff genommen. Diese läuft über zwei Jahre und soll natürlich auch auf die Ensembles der Gemeinde ausstrahlen: „Wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen und schauen, was ist leistbar“, so Eckehart Winde.

Jonas Kraus ist zumindest voller Tatendrang: „Langfristig sollte es auch unser Anspruch sein, dass die Kinder bei mir singen lernen, ein bisschen schauspielern und tanzen.“ Dafür biete sich nicht zuletzt das nächste Projekt für den Kinderchor an: das traditionelle Krippenspiel zu Weihnachten. Aber auch das gemeinsame Singen mit der Kantorei, um die verschiedenen Generationen zusammenzubringen.

Kinderchor probt jeden Donnerstag

Der Kinderchor trifft sich jeden Donnerstag von 17.15 bis 18 Uhr im Saal des Georgenhofs. Mitmachen können alle, die Lust am Singen haben – ganz unabhängig davon, ob sie der Kirchengemeinde angehören oder nicht. „Jeder der Lust hat, ist gern willkommen“, lädt Jonas Kraus herzlich ein.

Dies gilt natürlich auch für Blankenburgs Kantorei. Und wer sich unsicher ist, kann sich gern vor oder nach den Proben mit ihm zur individuellen Stimmbildung treffen. Der Kirchenchor kommt jeden Montag von 18.30 bis 20 Uhr zur Probe zusammen. Der Posaunenchor, für den sich ebenfalls jederzeit interessierte Bläser melden können, probt mittwochs ab 19.30 Uhr.