Goldenes Abitur mit Schulbesuch in Blankenburg

Für die Klasse 12/2 des Blankenburger Thie-Gymnasiums, hier vor dem Erinnerungsstein auf dem Schulhof des Hauses II an der Albrechtstraße, soll es auf jeden Fall ein Wiedersehen in drei Jahren geben.

Blankenburg - Vor einem halben Jahrhundert haben 30 Schüler aus Blankenburg sowie umliegenden Orten der Klasse 12/2 an der damaligen Erweiterten Oberschule „Am Thie“ ihre Reifeprüfung ab. Nun trafen sich 18 von ihnen zum Goldenen Abiturjubiläum in ihrer alten Schule an der Albrechtstraße und verbrachten gemeinsam einen erinnerungsreichen Tag in ihrer alten Heimat.