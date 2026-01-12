weather schneeregen
Eine Verpuffung hat in Blankenburg (Harz) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Bewohner wurde verletzt, als im Keller eines Wohnhauses eine Gaskartusche und ein Trümmerfeld hinterließ. Was zu dem Unglück bereits bekannt ist.

Von Jens Müller Aktualisiert: 12.01.2026, 17:52
Rettungseinsatz am Montagnachmittag, 12. Januar 2026, in der Michaelsteiner Straße in Blankenburg (Harz).
Rettungseinsatz am Montagnachmittag, 12. Januar 2026, in der Michaelsteiner Straße in Blankenburg (Harz). Foto: Alexander Beck/FFW Blankenburg

Blankenburg. - Der Wochenstart brachte nicht nur Regen und Eis: Kameraden mehrerer Feuerwehren wurden am Montag, 12. Januar 2026, zu einem Rettungseinsatz in Blankenburg (Harz) gerufen. Grund war eine Verpuffung.