Straße voll gesperrt Großeinsatz im Harz: Schwerverletzter nach Gas-Verpuffung in Wohnhaus in Blankenburg
Eine Verpuffung hat in Blankenburg (Harz) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Bewohner wurde verletzt, als im Keller eines Wohnhauses eine Gaskartusche und ein Trümmerfeld hinterließ. Was zu dem Unglück bereits bekannt ist.
Aktualisiert: 12.01.2026, 17:52
Blankenburg. - Der Wochenstart brachte nicht nur Regen und Eis: Kameraden mehrerer Feuerwehren wurden am Montag, 12. Januar 2026, zu einem Rettungseinsatz in Blankenburg (Harz) gerufen. Grund war eine Verpuffung.