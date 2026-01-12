Straße voll gesperrt Großeinsatz im Harz: Schwerverletzter nach Gas-Verpuffung in Wohnhaus in Blankenburg

Eine Verpuffung hat in Blankenburg (Harz) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Bewohner wurde verletzt, als im Keller eines Wohnhauses eine Gaskartusche und ein Trümmerfeld hinterließ. Was zu dem Unglück bereits bekannt ist.