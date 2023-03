Stadtentwicklung Blankenburg Zukunftsprojekt im Harz: Solarstrom für Grünen Wasserstoff im Blick

Es tut sich was an der Michaelsteiner Straße in Blankenburg. Während die dort ansässige SSC-Hydrovent AG ihre ehrgeizigen Pläne zur Produktion von Grünem Wasserstoff vorantreibt, rollen auf einer Fläche bereits Baumaschinen für eine Photovoltaikanlage.