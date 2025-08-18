Die Initiatoren der Aktion „Wandern gegen den Krebs“ im Harz sind mit ihrem ehrenamtlichen Engagement seit Jahren erfolgreich. Doch auch sie kämpfen mit Problemen - und erkennen deutliche Unterschiede zwischen Ost und West.

Harzer Initiatoren von Wandern gegen den Krebs: „Es wird immer schwieriger Spenden zu sammeln“

Marianne und Uwe Lauer aus Blankenburg an der Stempelstelle 80 der Burgruine Regenstein.

Blankenburg. - Ihre Aktion schlug ein wie eine Bombe: Die Initiative „Wandern gegen den Krebs“ in Kooperation mit der Harzer Wandernadel und den Blankenburger Volleyballfreunden. Die beiden Blankenburger Marianne und Uwe Lauer erklären im Gespräch mit Reporter Jens Müller, was sich seit dem Start verändert hat.