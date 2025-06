Gotteshaus in Hüttenrode Harzer Kirche als Riesensparbüchse im Umzug zum Harzfest

Es dürfte der Hingucker beim großen Umzug zum Harzfest am ersten Augustwochenende 2025 in Hüttenrode werden: das große Modell der Hüttenröder Kirche. Es ist jetzt an seinem Bestimmungsort angekommen.