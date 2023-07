Blankenburg - Da hat sich jeder Schweißtropfen gelohnt – nicht nur bei den Sportlern, sondern auch bei den rührigen Organisatoren des jüngsten Spendenlaufs zum Löwenstarken Blankenburger Kinderfest im Thie-Park.

Das private Laufteam Owoc und die Leichtathleten des Sportvereins Lok Blankenburg hatten ihn wie schon im Vorjahr vorbereitet und sich als Begünstigte die jüngsten Blankenburger ausgesucht: So sollen diesmal die Kindergärten in der Stadt Blankenburg und in den Ortsteilen vom Erlös des Benefizlaufs profitieren.

„Trotz der durch das Unwetter arg lädierten Laufstrecke, war es eine rundum gelungene Veranstaltung“, schätzte Axel Gebhardt im Namen der Organisatoren ein. Dank vieler fleißiger Hände und der Mitarbeiter des städtischen Bauhofs konnte die Route kurzfristig wieder hergerichtet werden.

Pro erlaufener Runde mit einer Streckenlänge von 600 Metern floss wieder ein Euro in die Spendenbox. Die insgesamt 104 Aktiven – die jüngste Läuferin war vier Jahre und die älteste 82 Jahre jung - erliefen dabei gemeinsam 1014 Runden – also rund 609 Kilometer.

„Weil viele der Läufer freiwillig mehr als den gewünschten einen Euro zahlten und immer wieder spontan Gäste des Kinderfestes Geld in die Spendenbox warfen, konnte das Team Owoc bereits vor Ort rund 1280 Euro an Spenden einsammeln“, verkündete Axel Gebhardt nun voller Stolz. Hinzu kamen inzwischen aber weitere Spenden, die im Vorfeld und nach dem Lauf von Unternehmen und Privatpersonen geleistet wurden, so dass am Ende ein Gesamtbetrag von etwa 3300 Euro an die 13 Kindergärten der Stadt verteilt werden kann.

„In den kommenden Tagen wird das Team Owoc die Spenden an die einzelnen Kindergärten direkt übergeben“, kündigte die Laufgruppe an. Für die nächste Auflage im kommenden Jahr wünschen sich die Organisatoren wieder eine rege Teilnahme der Blankenburger. „Unser Ziel ist es, den Lauf als festen Bestandteil zu etablieren, da er neben den vielen interessanten Ständen des Kinderfestes eine tolle Abwechslung für die Kinder, Eltern, Omas und Opas ist“, so die Veranstalter.

Axel Gebhardt (links) versorgte gemeinsam mit dem Team vom SV Lok die Läufer mit Wasser und isotonischen Getränken. Foto: Jens Müller

„Das Team Owoc und die Leichtathleten des SV Lok Blankenburg danken allen Läufern und Spendern, die mit ihrem Euro oder ihrer Großspende zu diesem Erfolg beigetragen haben“, so Axel Gebhardt. Ein besonderer Dank ging an die Harzer Mineralquellen GmbH Blankenburg, die zum wiederholten Mal alle Getränke kostenlos zur Verfügung stellte.

Wer übrigens schonmal trainieren möchte: Das nächste Kinderfest steigt voraussichtlich im Juni 2024.