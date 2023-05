So etwas sieht man sonst nur im Film: eine waghalsige Flucht vor der Polizei über Hausdächer. Ein Einbrecher in Blankenburg hat es gewagt.

Einen nicht alltäglichen Polizeieinsatz hat es in der Nacht zum 15. Mai in Blankenburg gegeben.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 45-Jähriger mit einem bislang Unbekannten versucht, am Montag, 15. Mai, gegen 1.55 Uhr in ein Friseurgeschäft in der Marktstraße einzubrechen. Was folgte, war filmreif.