Tatjana Hüfner lässt Olympia nicht los. Die Rodel-Legende aus dem Harz erlebt hautnah die Spiele am Eiskanal in Cortina d'Ampezzo. Und das in ganz besonderer Mission.

Blankenburg. - Wer die Olympia-Übertragungen aus dem Cortina Sliding Centre „Eugenio Monti“ in Cortina d'Ampezzo verfolgt, hat sich sicher ein ums andere Mal die Augen gerieben. Denn mittendrin bei den olympischen Entscheidungen auf der modernsten Bob- und Rodelbahn der Welt ist mit Tatjana Hüfner eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Rennrodelsports. Aber nicht etwa als Zuschauerin. Sie muss an der Bahn richtig anpacken.