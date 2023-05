Solch einen Skiroller-Wettkampf wie hier im Sommer 2019 werden die Sportfans am Sonntag, 23. Juli, wieder in Blankenburg erleben können.

Blankenburg - Deutschlands Ski-Asse starten in Blankenburg in ihre Wettkampfsaison. Am Start sind dann die besten Nachwuchsathleten bis hin zu den Damen und Herren der Elite.