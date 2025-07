Blankenburg. – Er lebt, und wie! Doch im Netz wurde Schauspieler Heinz Hoenig erneut fälschlicherweise für tot erklärt. Eine Facebook-Seite verbreitete die geschmacklose Falschmeldung, der TV-Star sei kürzlich verstorben.

Für Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig reicht es jetzt endgültig. „Ich finde solche Nachrichten einfach nur geschmacklos und widerwärtig“, macht sie auf Instagram ihrem Ärger Luft.

Um den haltlosen Gerüchten ein Ende zu setzen, liefert sie direkt den Gegenbeweis: Entspannt liegt Heinz Hoenig im Freibad auf der Liege und winkt in die Kamera. „Das ist eine absolute Geschmacklosigkeit, mir so was zu unterstellen“, sagt der 73-Jährige selbst. „Ich bin am Leben, merkt euch das!“

Schauspieler Heinz Hoenig kann wieder laufen – Treppensteigen inklusive

Doch das sah nicht immer so aus, denn im vergangenen Jahr musste sich der Schauspieler aus Blankenburg mehreren lebensrettenden Operationen unterziehen. Monate im Krankenhaus forderten ihren Tribut, doch Hoenig gibt nicht auf. Seit seiner Entlassung im September arbeitet der Schauspieler täglich an seiner Genesung und die Fortschritte sind deutlich sichtbar.

Inzwischen kann Hoenig wieder selbstständig gehen, auch Treppen sind für ihn kein Hindernis mehr. Trotz der anhaltenden künstlichen Ernährung über eine Magensonde hat der Schauspieler an Gewicht zugelegt. Täglich setzt er sich kleine Ziele, um seine Fitness weiter zu steigern.

Seine Frau Annika blickt mit Stolz, aber auch mit Wut auf die vergangenen Monate zurück. Noch immer ärgert sie sich über eine Fehldiagnose, die Hoenigs Zustand unnötig verschlechtert habe.

Die Ärzte diagnostizierten bei dem Schauspieler in der Vergangenheit Demenz. „Die wenigsten haben daran geglaubt, dass Heinz das schafft“, erklärte sie. Gemeinsam hätten sie stets Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen.

Heinz Hoenig plant Bühnen- und Film-Comeback

Die Leidenschaft für Schauspielerei lässt Hoenig nicht los. Besonders emotional wurde es für ihn beim Besuch der Bavaria Filmstudios, wo er einst für den Kino-Klassiker „Das Boot“ vor der Kamera stand. Der Film aus dem Jahr 1981 gilt als sein großer Durchbruch.

Hoenig will an alte Erfolge anknüpfen. „Unser Weg geht weiter. Ich will wieder Filme machen, gute Filme“, kündigte er an. Auch ein Bühnen-Comeback zieht der 73-Jährige in Betracht.

Bereits im Dezember hatte Hoenig erklärt, er wolle seiner Leidenschaft bis ins hohe Alter treu bleiben. Die Rückkehr vor die Kamera hat er fest im Blick, doch Priorität hat weiterhin seine Gesundheit.

Sorge um Heinz Hoenig: Zwischenfall auf Reise

Der Schauspieler Heinz Hoenig hat während einer Urlaubsreise nach München einen medizinischen Notfall erlitten. Beim Aussteigen an einer Raststätte habe sich seine Magensonde gelöst, woraufhin er sofort in eine Klinik gebracht wurde.

Laut seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig sei glücklicherweise alles gut verlaufen. Die Familie konnte den geplanten Kurzurlaub nach dem Klinikaufenthalt dennoch fortsetzen.