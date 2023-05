Heißt her geht es über Pfingsten im Harzdorf Hüttenrode. Dort sind hocklassiger Sport und legendäre Partys zu erleben.

Größtes Turnier Deutschlands in Hüttenrode

Rein in den Harz und ran ans Netz heißt es über Pfingsten in Hüttenrode.

Hüttenrode - In Hüttenrode wird es für Einwohner und Besucher eng: 56 Volleyballteams aus ganz Deutschland reisen mit Spielern und Fans zum Turnier an. An diesem Wochenende wird aber nicht nur hochklassiger Sport geboten.