„Familientreffen“ am Hasenwinkel: Hunderte Simson-Fans aus der Region haben in Blankenburg ihrem Hobby gefrönt, sich ausgetauscht und natürlich gefeiert.

Blankenburg - Es hat nahezu alles gepasst: das Wetter, der Standort, die Versorgung. Hunderte Freunde des DDR-Mopedbauers Simson lockte das Harzer Simson-Treffen nach Blankenburg.

Organisiert hatte es zum zweiten Mal der Blankenburger Piet Spiegelhauer mit zahlreichen Freunden und Helfern. „Wir hatten rund 700 Teilnehmer und 400 haben allein an der Ausfahrt mitgemacht“, war er sichtlich zufrieden. Besonders freute er sich über das positive Feedback von den weitgereisten Gästen von der Nordsee und aus Leipzig. Einziges, aber großes Ärgernis: „Der DJ hat um 17 Uhr die Bühne abgebaut.“ Die abendliche Party musste damit kurzerhand ausfallen. Gefeiert wurde trotzdem – in kleinerem Kreis.

Die „verrückte“ Simson-Bande, die vor kurzem zum Zelten vom Harz bis nach Usedom und wieder zurück gefahren war. Sie unterstützten Piet Spiegelhauer (3. von links) bei seinem Simson-Treffen. Foto: Jens Müller

Einer der Höhepunkte war gegen Mittag die Ausfahrt durchs Harzvorland. Ein kaum enden wollender Wurm von Simson-Mopeds, in die sich auch die ein oder andere Maschine aus dem Motorradwerk Zschopau sowie ein „Duo“ hineingeschummelt hatte, schlängelte sich zunächst zum Pfeifenkrug hinunter. Weiter ging es dann über den Heimburger Berg nach Benzingerode, weiter über Silstedt und Derenburg zurück nach Blankenburg. Besonders augenfällig: Vom SR2 über die Simson-Modelle Spatz, Schwalbe, Habicht und Sperber bis hin zur S51 waren nahezu alle Modelle unterwegs, die auf dem Parkplatz am Hasenwinkel auch die Augen der Besucher auf sich zogen.

Vivo & Lucky aus Magdeburg alias Silvio Steingrüber (rechts) und Andreas Luck hat das Simson-Fieber gepackt. Ihre Liebe zu den Kult-Mopeds aus Suhl verarbeiten sie inzwischen in Rocksongs. Foto: Jens Müller

Allen voran die in aufwendiger Tüftelei kunstvoll und kreativ umgebauten Zweiräder, wie beispielsweise der „Low Star“ von Karsten Hinz, der mit seinem tiefergelegten Moped extra aus der Nähe von Bad Langensalza angereist war. Knapp drei Jahre hat er an seinem „Star“ gebaut, berichtete er. Breitere Felgen, andere Sitzbank, bessere Stoßdämpfer und natürlich ein edles Design schmücken auch den „Spatz“ von Matthias Müller aus Gernrode. Knapp ein Jahr hat er dafür aufgewendet. Und die Arbeit hat sich gelohnt: Seine Simson zog viele Blicke der Besucher auf sich.

Unverzichtbares Simson-Accessoir: Plüschfiguren des DDR-Kinderfernsehens - hier Moppi und Frau Elster. Foto: Jens Müller

Besonders auffällig: Das Treffen am Hasenwinkel brachte einmal mehr die Generationen zusammen. So fachsimpelten am Rande Heinz Hensel und Klaus-Dieter Felgendreher aus Halberstadt über ihre Zweiradleidenschaft. Hensel präsentierte in Blankenburg stolz seine „Frieda“ – einen restaurierten SR2, Baujahr 1958. Natürlich fahrbereit und optisch wie aus dem Laden. Eine Augenweide.

Freuten sich auf die gemeinsame Ausfahrt: Jugendliche aus Silstedt und Derenburg beim Simson-Treffen in Blankenburg. Foto: Jens Müller

Gleich nebenan: die jungen Simson-Freunde mit ihren schnelleren und moderneren S51. Obwohl die Mopeds nur bis 1991 produziert wurden, sind sie im Straßenverkehr noch allgegenwärtig und vor allem bei Jugendlichen beliebt: „Man kann selbst dran schrauben und schnell etwas auswechseln. Und mit Freunden schön rausfahren“, brachte es Lukas (16) aus Harzgerode auf den Punkt. Er war mit seinem Freund Ansgar (15) zum Simson-Treffen nach Blankenburg gefahren. Und wie es sich bei einem „Familientreffen“ gehört, fanden sie auch schnell jemanden, der mit einer Zündkerze aushalf.

Simson-Fans beim Fachsimpeln - hier Klaus-Dieter Felgendreher und Heinz Hensel aus Halberstadt (von links). Foto: Jens Müller

Diese besondere Stimmung faszinierte Andreas Luck und Silvio Steingrüber aus Magdeburg. „Ich war schon immer zweitakt-verrückt“, so Luck, der mit seinem Freund Silvio seit zwei Jahren Musik macht. „Wir haben mit eher melancholischen Liedern angefangen, bis uns mein Freund Heiko mit dem Simson-Fieber angesteckt hat“, erzählte er. Herausgekommen ist dabei zunächst der Rocksong „Simi Superhelden“. „Und der kam super in der Simson-Szene an. Die Leute haben nach mehr geschrien“, so die beiden Musiker. Inzwischen ist daraus sogar ein ganzes Album entstanden, das Vivo & Lucky frisch auf CD gepresst in Blankenburg präsentierten. Vielleicht gibt es ja zum Harzer Simson-Treffen 3.0 ein Wiedersehen – und dann live auf der Bühne.