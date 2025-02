Blankenburgs größtes Unternehmen unterstützt in ganz besonderer Weise die Vorbereitungen auf das Harzfest in Hüttenrode. Dafür sind ein Dutzend Auszubildende mit schwerer Technik angerückt.

Azubis aus den Niederlassungen Wernigerode und Magdeburg des Unternehmens Umwelttechnik & Wasserbau Blankenburg sind in der Hüttenröder Meine im Einsatz.

Blankenburg. - Wohl dem, der solch leistungsfähige Unternehmen in seiner Stadt weiß: Blankenburgs größte Firma, Umwelttechnik & Wasserbau (U&W), leistet in besonderer Weise Unterstützung für das bevorstehende Harzfest in Hüttenrode.