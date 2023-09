Tausende Menschen lockte die Aktion „Kunst trifft Leerstand“ 2019 in die Lange Straße nach Blankenburg. Am Sonnabend, 30. September, gibt es dort die Neuauflage mit einer bunten Vielfalt an Kunstaktionen, Live-Musik, Schriftstellerlesungen, Theater und Tanz.

Blankenburg - Sie bietet vor allem im oberen Bereich ein trauriges Bild: die Lange Straße in Blankenburg. Viele Geschäftsräume stehen dort leer. Die Schaufenster über die Jahre von Dreck, Graffiti und Aufklebern gezeichnet. Einige enthusiastische Blankenburger wollen diesen Zustand aber nicht einfach so hinnehmen. Torsten Stolt hatte deshalb die Idee, leerstehende Räume mit Kunst und Kultur zu füllen und damit die Innenstadt zu beleben – sei es auch nur für einen Tag. Seine Initiative „Kunst trifft Leerstand“ schlug bei ihrer Premiere 2019 auf ein derart positives Echo, dass sie eine feste Größe werden sollte. Denn Tausende Menschen hatten vor vier Jahren die Lange Straße bevölkert, genossen Tanz, Schwarzlichttheater, Handwerk, Comedy und handgemachte Musik der verschiedensten Genre und in unterschiedlichen Ensembles.

Zurück zur Ursprungs-Idee

Selbst die schockierende Nachricht vom frühen Tod Torsten Stolts ließ seine Mitstreiter nicht verzagen. Und schon gar nicht die Corona-Pandemie. In zwei kurzen Zeitfenstern, in denen öffentliche Treffen erlaubt waren, machten sie „Kunst trifft Leerstand“ möglich. Zweimal fand dieses Event unter riesigem Zuspruch auf dem Großen Schloss statt. Das vergangene Jahr nutzten die Organisatoren schließlich dazu, einmal durchzuatmen. Denn fast alle von ihnen engagieren sich in ihrer Freizeit noch für weitere Projekte in der Stadt: dem Löwenstarken Kinderfest im Thie-Park, beim World Cleanup-Day, im Stadtrat, in Sportvereinen, Kulturgruppen, in der Feuerwehr.

Doch nun steht die vierte Auflage bevor. Und sie wird ganz im Sinne von Torsten Stolt wieder in der Langen Straße stattfinden. Die Organisation liegt diesmal in den Händen seiner Witwe Martina und von Sylvia Gebauer. Unterstützt werden sie von einem Dutzend weiterer Mitstreiter, Künstlern und von Immobilien-Eigentümern in der Langen Straße. Sie haben in den vergangenen Monaten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das am Samstag, 30. September, die Lange Straße wieder zum Leben erwecken soll.

Mit Schaber, Tuch und Muskelkraft: Alexandra Andersson-Fast, Andreas Meyer und Jens Grezes befreiten mit weiteren Mitstreitern die Schaufenster der Langen Straße von Aufklebern und Schmutz. Foto: Mirjam Dahl Pedersen

Straße ab Mittag gesperrt

Dazu wird die Festmeile für den Autoverkehr von 12 bis 24 Uhr voll gesperrt sein. Das einzige Fahrzeug, das sich dann mit Beginn um 17 Uhr vom Edeka-Markt in Richtung Fischladen in Bewegung setzen wird, ist ein Trabant Cabrio mit Stefan Rose am Steuer. Moderator René Tippmann wird dann den Startschuss geben für eine bunte Tanzparade der Dance Company von Monika Kudryuova. Danach gibt es Live-Musik auf einer zentralen Bühne und weiteren Plätzen mit Bands und Musikern aus Blankenburg und der Region. In drei Ladenlokalen und Geschäften präsentieren sich Blankenburger Schriftsteller mit ihren Werken.

Parken, Essen & Trinken

Wie auf dem Schloss wird es an zwei Kassen gegen Abgabe einer Spende Einlassbändchen geben. Sie sind ab sofort auch im Vorverkauf „Bei Neudeks“ zu haben. Als Parkplatz steht den Besuchern der ehemalige Aldi am Schnappelberg ohne Zeitbeschränkung zur Verfügung. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem an der Theaterstraße. Die Gäste des Blankenburger Kartoffelhauses gelangen über die Marktstraße zur Gaststätte.

Edeka Palatz-Bier: Auftakt zum Umzug mit den Tänzerinnen der Dance Company by Monika Kudryova, Moderation: René Tippmann (17 Uhr)

Lange Straße 1 (ehemals kik): Schwarzlichttheater des Harzer Schwimmvereins Wernigerode (18.45 und 21.15 Uhr) und Theatergruppe Wienrode (17.45 und 19.45 Uhr)

Lange Straße 4: MalArt mit Maika Sorge, Mirjam Dahl Pedersen und Juliane Wiedenbein sowie Lesung mit Andreas Pawel

Lange Straße 8: GVS-Theaterkiste

Lange Straße 38: Graffiti-Kunstprojekt mit dem Street-Art-Künstler Christopher Le Chi

Bühne Lange Straße 33: Duo „Perceived as one“ mit Ina Hallmann und Yannic Witschel und Malerei von Frank Täubner

Lange Straße 9 (Buchhandlung Steffen): Lesung mit Thomas Rackwitz

Ecke Poststraße: Kinofilme nonstop

Lange Straße 11 „Bei Neudek“: Lesung mit Kristina Müller, Teufelsgeiger Rex Brandenburg im Innenhof

Lange Straße 36 (ehemals Blokker): Monika Kudryova Soloprogramm

Lange Straße 31 (ehem. Foto-Weich): Bilderschau aus Anlass des 100. Geburtstages des Blankenburger Malers Oswald Wengerodt

Innenhof der Harzsparkasse: Weinabend des Lions Clubs Blankenburg mit den Gruppen Lichtzeit, Einmal im Monat, Timetravel sowie Glaskunst mit Glasbläserin Astrid Wieser

Hauptbühne Lange Straße 15/16: Bands Sunbeat und Brocken City Acoustic Crew (BCA)

(kurzfristige Änderungen möglich)

Für die Verpflegung der Besucher in der Langen Straße sorgen unter anderem Jörg Hendel von „Jogys Waldkneipe“, Kay Sebastian, Daniela Schrader-Brandenburg, Familie Neudek, der Cocktail-Wagen von Nice Day, die Schülerfirma des Gymnasiums „Am Thie“ und der Lions Club.

Die Neuauflage von „Kunst trifft Leerstand“ steht unter der Schirmherrschaft des Vereins „Blankenburg blüht auf“. Die Organisatoren bedanken sich schon im Vorfeld bei allen, die diesen Tag unterstützen.