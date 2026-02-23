Wie soll das leerstehende Alte E-Werk in Blankenburg künftig genutzt werden? Und wie sah es früher dort überhaupt aus? Die Blankenburger sind aufgerufen, Licht ins Dunkel zu bringen.

Historisches Fotos aus dem Alten E-Werk in Blankenburg.

Blankenburg. - „Neue Energie für Blankenburg: Machen wir das Alte E-Werk zum Herzstück der Stadt!“ Unter diesem Motto hat der Gemeinnützige Verein für Sozialeinrichtungen (GVS) in Blankenburg nach zwei sogenannten Zukunftswerkstätten nun noch eine Online-Umfrage gestartet. Damit soll weiter herausgefiltert werden, was sich die Einwohner für dieses Gebäude künftig wünschen.