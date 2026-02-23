weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Industriedenkmal im Harz: Jugendclub, Eventlocation, Vereinstreff? Was wünscht sich Blankenburg fürs Alte-Werk?

Industriedenkmal im Harz Jugendclub, Eventlocation, Vereinstreff? Was wünscht sich Blankenburg fürs Alte-Werk?

Wie soll das leerstehende Alte E-Werk in Blankenburg künftig genutzt werden? Und wie sah es früher dort überhaupt aus? Die Blankenburger sind aufgerufen, Licht ins Dunkel zu bringen.

Von Jens Müller 23.02.2026, 10:00
Historisches Fotos aus dem Alten E-Werk in Blankenburg.
Historisches Fotos aus dem Alten E-Werk in Blankenburg. Archivfoto: GVS

Blankenburg. - „Neue Energie für Blankenburg: Machen wir das Alte E-Werk zum Herzstück der Stadt!“ Unter diesem Motto hat der Gemeinnützige Verein für Sozialeinrichtungen (GVS) in Blankenburg nach zwei sogenannten Zukunftswerkstätten nun noch eine Online-Umfrage gestartet. Damit soll weiter herausgefiltert werden, was sich die Einwohner für dieses Gebäude künftig wünschen.