Eine Kugel hat sich in Derenburg im Harz aus einer Schusswaffe gelöst und ein Küchenfenster durchschlagen. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem jugendlichen Besitzer der Waffe.

Festnahme im Harz: Kugel durchschlägt Küchenfenster in Derenburg

Ein Jugendlicher hat in Derenburg im Harz mit einer Schusswaffe das Küchenfenster eines Wohnhauses durchschlagen und wurde festgenommen.

Derenburg/VS - Zu einem Vorfall mit einer Schusswaffe ist es am Mittwoch in Derenburg im Harz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach klaute ein 20 Jahre alter Mann eine geladene Pistole aus seinem familiären Umfeld und wollte mit einem 16 Jahre alten Freund Schießübungen durchführen. Als die beiden Jugendlichen in Ströbeck unterwegs waren, löste sich offenbar versehentlich ein Schuss aus der Waffe und durchschlug das Küchenfenster eines Wohnhauses in der Hauptstraße. Verletzt wurde niemand.

Jugendlicher schießt versehentlich auf Wohnhaus - und löst Großeinsatz der Polizei aus

Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den jungen Männern. Sie fand sie wenig später in der Innenstadt von Wernigerode und nahmen sie fest. Die Pistole hatten die beiden Jugendlichen in einem Straßengraben in Silstedt entsorgt.

Die Polizei ermittelt gegen die jungen Männer und den Eigentümer der Pistole, der die Waffe nicht sicher verwahrte. Alle Beteiligten befinden sich wieder auf freiem Fuß.