Karneval im Harz: Wirbel um neues Prinzenpaar in Derenburg

Stimmungsvoller Karnevalsauftakt am Sonnabend um 11.11 Uhr am historischen Derenburger Rathaus. Mit Stimmungsliedern und Tänzen starteten die Narren in ihre 66. Session. Sie planen nach zwei Jahren Corona-Pause auch wieder vier große Festsitzungen sowie Karnevalnachmittag für die Kinder und die Senioren.

Foto: Jens Müller