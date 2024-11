Zum Start in ihre 68. Session haben die Jecken des Derenburger Carnevalsvereins den Marktplatz des Harz-Städtchens in Blau-Weiß getaucht. Das neue Prinzenpaar dürfte vielen Karnevalsbesuchern bestens bekannt sein.

Derenburgs Narren tanzt in fünfte Jahreszeit - mit einem besonderen Wunsch

Derenburg. - Strohkoppshausen ist wieder die Karnevalshochburg zwischen Harz und Huy: Die Derenburger Narren haben am Samstag, 16. November, um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit im Holtemme-Städtchen eingeläutet. Bei der Übergabe des Rathaus-Schlüssels an das neue Prinzenpaar hatte Ortsbürgermeister Burghard Hein (Bündnis für Derenburg) eine besondere Bitte an die Jecken.