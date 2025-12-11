weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachten im Harz: Märchenhaftes, Exotisches und Klassisches: Das bietet der dritte Advent in und um Blankenburg

Karibisches Flair versprüht der Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg zum Start in das dritte Adventswochenende 2025. Worauf sich die Besucher rund um die Harz-Stadt noch freuen dürfen.

Von Jens Müller 11.12.2025, 10:00
Vor dem historischen Rathaus dreht sich wieder die große Pyramide auf dem Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg.
Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Musikalisch und märchenhaft zeigt sich der dritte Advent 2025 in und um Blankenburg. Neben mehreren Adventskonzerten laden heimelige Weihnachtsmärkte zum Besuch ein. In der Harz-Stadt wird es sogar exotisch. Ein Überblick.