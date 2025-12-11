Karibisches Flair versprüht der Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg zum Start in das dritte Adventswochenende 2025. Worauf sich die Besucher rund um die Harz-Stadt noch freuen dürfen.

Märchenhaftes, Exotisches und Klassisches: Das bietet der dritte Advent in und um Blankenburg

Vor dem historischen Rathaus dreht sich wieder die große Pyramide auf dem Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg.

Blankenburg. - Musikalisch und märchenhaft zeigt sich der dritte Advent 2025 in und um Blankenburg. Neben mehreren Adventskonzerten laden heimelige Weihnachtsmärkte zum Besuch ein. In der Harz-Stadt wird es sogar exotisch. Ein Überblick.