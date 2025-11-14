3. Börnecker Vorlesetag Märchenhaftes im Harzdorf: Geschichten, Musik und Büchertausch für alle Leseratten
Einen Vorlesetag haben die Börnecker für Einwohner und Besucher in ihrem Dorf organisiert. Was alles am Samstag, 15. November 2025, geboten wird.
14.11.2025, 14:00
Börnecke. - In wohliger Atmosphäre in die Welt der Bücher eintauchen, spannenden Geschichten lauschen und sich neuen Lesestoff besorgen: Dies und vieles mehr bietet der Börnecker Vorlesetag. Was die Bücherfreunde am Samstag, 15. November 2025, noch so alles erwartet.