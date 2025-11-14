weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. 3. Börnecker Vorlesetag: Märchenhaftes im Harzdorf: Geschichten, Musik und Büchertausch für alle Leseratten

Einen Vorlesetag haben die Börnecker für Einwohner und Besucher in ihrem Dorf organisiert. Was alles am Samstag, 15. November 2025, geboten wird.

Von Jens Müller 14.11.2025, 14:00
Die Börneckerin Annett Baars liest Märchen am Ofen mit musikalischer Begleitung in der „Märchenscheune“ in der Hohen Straße.
Die Börneckerin Annett Baars liest Märchen am Ofen mit musikalischer Begleitung in der „Märchenscheune“ in der Hohen Straße. Archivfoto: Katy Löwe

Börnecke. - In wohliger Atmosphäre in die Welt der Bücher eintauchen, spannenden Geschichten lauschen und sich neuen Lesestoff besorgen: Dies und vieles mehr bietet der Börnecker Vorlesetag. Was die Bücherfreunde am Samstag, 15. November 2025, noch so alles erwartet.