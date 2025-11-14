Einen Vorlesetag haben die Börnecker für Einwohner und Besucher in ihrem Dorf organisiert. Was alles am Samstag, 15. November 2025, geboten wird.

Märchenhaftes im Harzdorf: Geschichten, Musik und Büchertausch für alle Leseratten

Die Börneckerin Annett Baars liest Märchen am Ofen mit musikalischer Begleitung in der „Märchenscheune“ in der Hohen Straße.

Börnecke. - In wohliger Atmosphäre in die Welt der Bücher eintauchen, spannenden Geschichten lauschen und sich neuen Lesestoff besorgen: Dies und vieles mehr bietet der Börnecker Vorlesetag. Was die Bücherfreunde am Samstag, 15. November 2025, noch so alles erwartet.