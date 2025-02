Die 68. Karnevalssession des Derenburger Carnevalsvereins Blau-Weiß ist in vollem Gange. Bei der Büttensitzung am 15. Februar herrschte fantastische Stimmung bei Karnevalisten und Gästen. Ein umfangreiches Programm unterhielt die Narren den ganzen Abend lang, wie die Fotoauswahl zeigt.

Derenburg. - Ein ausverkaufter Saal, gut gelaunte Gäste, jede Menge Programm: Die zweite Büttensitzung des Derenburger Carnevalsvereins Blau-Weiß im Gasthaus „Weisser Adler“ am Samstagabend (15. Februar) war wieder ein voller Erfolg. Rund 170 närrische Freunde feierten mit den Vereinsmitglieder den ganzen Abend lang. Und die Derenburger Karnevalisten boten ihren Gästen ein umfangreiches und mehrstündiges Programm: Nach dem traditionellen Einmarsch des Elferrates und des Prinzenpaares Christian Lücke und Annika Häßler, Christian III. und Annika I., folgten Tänze, Büttenreden und Gesangseinlagen – also alles, was zu einem richtiger Büttensitzung eben dazugehört. Das macht Vorfreude auf die nächsten Sitzungen der 68. Karnevalssession und den Umzug am Samstag, 1. März – dem größten Harzer Straßenkarnevals. Start ist um 13.30 Uhr auf dem Marktplatz in Derenburg.