Mit Süßigkeiten gelockt: Männer sprechen 14-Jährigen an

Immer wieder werden laut Polizei im Harzkreis Fälle bekannt, wonach Kinder und Jugendliche von fremden Personen angesprochen worden sein sollen. Aktuell wird in Netzwerken über einen Fall aus Blankenburg diskutiert, wo ein Junge angesprochen worden sein soll. Was bekannt ist und was die Polizei dazu sagt.

Blankenburg/Harzkreis - Ein Polizeisprecher hat am Sonntag (20.11.2022) Informationen bestätigt, wonach Unbekannte am Freitagabend (18.11.22) in Blankenburg versucht haben sollen, aus einem Auto heraus mit einem Jungen ins Gespräch zu kommen. Es gebe, so der Leitende Einsatzbeamte vom Dienst im Harzer Polizeirevier auf Anfrage, eine entsprechende Mitteilung der Eltern.