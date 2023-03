Neues Leben wird in Hüttenrodes einstiger Kinderkrippe einziehen. Ein Blankenburger Bauunternehmen bietet dort modernes, barrierefreies und selbstbestimmtes Wohnen an.

Stratie-Chef Andreas Ebert (rechts) gewährte Hüttenrodes Bürgermeister Frank Wieckert und Gemeinseassistentin Annegret Rockstedt erste Einblicke in der modernisierte Senioren-Wohnanlage in Hüttenrode.

Hüttenrode - Noch geben Handwerker und Baumaschinen in und vor dem Flachbau an der Hüttenröder Gartenstraße 9 den Ton an. Doch schon in wenigen Wochen sollen dort die ersten Mieter einziehen können.