Liveticker
Weihnachten im Harz Musik, Krippenspiel und Weihnachts-Party rund um die Heimburger Kirche
Er ist ein echter Geheimtipp: der kleine Weihnachtsmarkt in Heimburg. Das Harz-Örtchen lädt gleich an zwei Tagen zu einem vielfältigen Programm in und an die Kirche ein.
02.12.2025, 14:00
Heimburg. - Wer dem Weihnachtstrubel der größeren Städte entfliehen und Adventsstimmung in heimeliger Atmosphäre genießen möchte, sollte am 5. und 6. Dezember 2025 in Heimburg vorbeischauen. Dort wird den Besuchern des Weihnachtsmarktes allerhand geboten.