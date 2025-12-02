weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Weihnachten im Harz: Musik, Krippenspiel und Weihnachts-Party rund um die Heimburger Kirche

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Anästhesieschwester schildert Versorgung der Opfer vor Ort
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Anästhesieschwester schildert Versorgung der Opfer vor Ort

Weihnachten im Harz Musik, Krippenspiel und Weihnachts-Party rund um die Heimburger Kirche

Er ist ein echter Geheimtipp: der kleine Weihnachtsmarkt in Heimburg. Das Harz-Örtchen lädt gleich an zwei Tagen zu einem vielfältigen Programm in und an die Kirche ein.

Von Jens Müller 02.12.2025, 14:00
Rund um die Heimburger Kirche lädt ein kleiner stimmungsvoller Weihnachtsmarkt von Freitagabend bis Samstagabend, 5. und 6. Dezember 2025, zu gemütlichen Stunden ein.
Rund um die Heimburger Kirche lädt ein kleiner stimmungsvoller Weihnachtsmarkt von Freitagabend bis Samstagabend, 5. und 6. Dezember 2025, zu gemütlichen Stunden ein. Foto: Veranstalter

Heimburg. - Wer dem Weihnachtstrubel der größeren Städte entfliehen und Adventsstimmung in heimeliger Atmosphäre genießen möchte, sollte am 5. und 6. Dezember 2025 in Heimburg vorbeischauen. Dort wird den Besuchern des Weihnachtsmarktes allerhand geboten.