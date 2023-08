Im Regenstein tut sich was. In dem Blankenburger Wohngebiet wird nicht nur gebaut, sondern daran gearbeitet, das Image des DDR-Plattenbauviertels aufzupolieren.

Die großen Sonnenblumen zwischen den sanierten Plattenbauten in der Karl-Zerbst-Straße stehen symbolisch für erste Initiativen, die das Wohngebiet Regenstein in Blankenburg wieder attraktiver machen sollen.

Blankenburg - Nach der großen Befragung der Einwohner im Regenstein zu Jahresbeginn, was sie sich für ihr Wohngebiet wünschen und was unbedingt verbessert werden soll, wird bereits an ersten Projekten gearbeitet.