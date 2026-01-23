Sondervermögen des Bundes Nicht nur für den Straßenbau: Das plant die Harzstadt Blankenburg mit den Millionen vom Bund
Die Harzstadt Blankenburg kann rund zehn Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur ausgeben. Sechs Projekte sollen bereits 2026 in Angriff genommen werden.
23.01.2026, 06:00
Blankenburg. - Um marode Infrastruktur in Schuss zu bringen, bekommt die Harzstadt Blankenburg rund zehn Millionen Euro vom Bund. 1,5 Millionen sollen bereits 2026 ausgegeben werden. Diese sechs Projekte haben Priorität.