Nicht nur die neue Bahn in Schierke soll den Rennschlittensport im Harz weiter nach vorn bringen. Der Nachwuchs aus Blankenburg, Ilsenburg und Schierke trainiert jetzt sogar mit einer erfolgreichen Weltcup- und Olympia-Rodlerin.

Rennrodel-Training mit Landestrainerin Eliza Tiruma in Blankenburg. Die ehemalige Weltklasse-Rodlerin aus Lettland ist hier zweimal wöchentlich für den Nachwuchs im Einsatz und hat dort solche Talente wie Miria Lautenbach fest im Blick.

Blankenburg - Frischer Wind weht seit Jahresbeginn durch die drei Harzer Rodelclubs in Blankenburg, Ilsenburg und Schierke. Doch das liegt nicht nur an der neuen Rodelbahn in Schierke.