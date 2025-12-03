weather regen
Magdeburg, Deutschland
Weihnachten in Blankenburg Plätzchenbacken für den Nikolaus

Im Wohngebiet Regenstein in Blankenburg wird am 5. Dezember 2025 eine ganz besondere Nikolausaktion gestartet.

Von Jens Müller 03.12.2025, 14:00
Großes Plätzchenbacken im GVS-Quartierszentrum in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg. Regina Wilhelm, Petra Wengerodt, Christina Grompe und Birgit Fähsing bereiten alles für die große Nikolausaktion im Regenstein vor.
Großes Plätzchenbacken im GVS-Quartierszentrum in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg. Regina Wilhelm, Petra Wengerodt, Christina Grompe und Birgit Fähsing bereiten alles für die große Nikolausaktion im Regenstein vor. Foto: Ines Kühnel

Blankenburg. - Der Nikolaus zieht wieder durch den Regenstein. Und auf seinem Rundgang durch das größte Blankenburger Wohngebiet macht er zunächst Halt im Quartierszentrum des Gemeinnützigen Vereins für Sozialeinrichtungen (GVS). Dort backen fleißige Wichtel, verzieren liebevoll und bereiten alles vor, um den Nachbarinnen und Nachbarn im Regenstein eine kleine Freude zu bereiten.