Blankenburg (vs) - Ungewöhnlicher Fall für Polizeibeamte in Blankenburg: Am 3. August um 13.10 Uhr erhielt die Polizei die Meldung einer Mitarbeiterin der Aral Tankstelle in Blankenburg, über einen stark alkoholisierten Mann, welcher sie und ihre Kollegin massiv beleidigte.

Den Beamten gegenüber gab sie an, dass der Herr seit 12.30 Uhr in der dortigen Waschanlage verweilte, um Alkohol zu konsumieren. Da es den Kunden nun nicht mehr möglich war, die Waschanlage zu benutzen, bat die Mitarbeiterin den Herrn die Waschstraße zu verlassen.

Der 43-jährige Blankenburger sah hier keine Notwenigkeit und begann stattdessen die Mitarbeiterinnen zu beleidigen. In der weiteren Folge gelang es den Frauen, den Blankenburger zu überzeugen, dass die Waschanlage kein Verweilort ist. Sie verblieben in der Waschanlage, um zu verhindern, dass der Herr sich zurück in diese begibt. Bei einem Blick aus der Waschanlage heraus wurde eine Mitarbeiterin von dem Mann, welcher sich nun auf dem Parkplatz der Tankstelle aufhielt, mit einer leeren Bierflasche beworfen.

Die Dame wurde nicht getroffen, sodass die Flasche auf dem Boden zersprang. Konfrontiert mit dem Tatvorwurf der Beleidigung, gab der Beschuldigte den Beamten gegenüber an, die Damen beleidigt zu haben, weil er die Waschanlage nicht verlassen wollte. Nach Aufforderung der Beamten, verließ der Herr das Gelände der Tankstelle in unbekannte Richtung. Ihn erwarten ein Verfahren wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.