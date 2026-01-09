EIL:
Energiewende in Blankenburg PV-Anlagen, LED-Beleuchtung, moderne Speicher: Stadtwerke rüsten weiter auf
Die Stadtwerke Blankenburg haben 2025 zahlreiche neue PV-Anlagen errichtet - und das sogar auf denkmalgeschützten Gebäuden. Was das kommunale Unternehmen 2026 plant.
09.01.2026, 06:00
Blankenburg. - Die Stadtwerke Blankenburg blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück. Im Fokus stand dabei die Photovoltaik-Ausstattung kommunaler Gebäude - unter Wahrung der teils historischen Bausubstanz.