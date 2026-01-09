weather schneefall
Energiewende in Blankenburg PV-Anlagen, LED-Beleuchtung, moderne Speicher: Stadtwerke rüsten weiter auf

Die Stadtwerke Blankenburg haben 2025 zahlreiche neue PV-Anlagen errichtet - und das sogar auf denkmalgeschützten Gebäuden. Was das kommunale Unternehmen 2026 plant.

Von Jens Müller 09.01.2026, 06:00
Die rote PV-Anlage auf dem Dach von Haus II der Blankenburger Stadtverwaltung während der Installation. Sie soll 2026 sogar noch erweitert werden.
Die rote PV-Anlage auf dem Dach von Haus II der Blankenburger Stadtverwaltung während der Installation. Sie soll 2026 sogar noch erweitert werden. Archivfoto: Jens Müller

Blankenburg. - Die Stadtwerke Blankenburg blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück. Im Fokus stand dabei die Photovoltaik-Ausstattung kommunaler Gebäude - unter Wahrung der teils historischen Bausubstanz.