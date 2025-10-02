weather wolkig
  4. Gästeliebling im Harz: Remise der Goldbachmühle in Blankenburg ist jetzt ein Ferienhaus

Gästeliebling im Harz Remise der Goldbachmühle in Blankenburg ist jetzt ein Ferienhaus

Die Pension Goldbachmühle in Blankenburg steht bei Harz-Urlaubern weiter hoch im Kurs. Pünktlich zur Auszeichnung als Gästeliebling 2025 ist die Remise als neues Urlaubsquartier fertig geworden.

Von Jens Müller 02.10.2025, 11:00
Martin Schulze, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt, ist inzwischen Stammgast in der Pension Goldbachmühle in Blankenburg. Bereits zum dritten Mal hintereinander überbrachte er die Urkunde für den Gästeliebeling Sachsen-Anhalt an die Betreiber Jaqueline Fischer und Gregor Wichmann. Darüber freute sich auch Ines Görtz vom Tourismusbetrieb Blankenburg (von rechts). Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Die Pension Goldbachmühle in Blankenburg ist zum dritten Mal nacheinander zum Gästeliebling im Harz gewählt worden. Dabei überrascht nicht nur die außergewöhnliche Bewertungsquote. Die Gäste dürfen sich auf ganz neue Urlaubsfreuden unterhalb des Regensteins freuen.