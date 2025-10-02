Gästeliebling im Harz Remise der Goldbachmühle in Blankenburg ist jetzt ein Ferienhaus
Die Pension Goldbachmühle in Blankenburg steht bei Harz-Urlaubern weiter hoch im Kurs. Pünktlich zur Auszeichnung als Gästeliebling 2025 ist die Remise als neues Urlaubsquartier fertig geworden.
02.10.2025, 11:00
Blankenburg. - Die Pension Goldbachmühle in Blankenburg ist zum dritten Mal nacheinander zum Gästeliebling im Harz gewählt worden. Dabei überrascht nicht nur die außergewöhnliche Bewertungsquote. Die Gäste dürfen sich auf ganz neue Urlaubsfreuden unterhalb des Regensteins freuen.