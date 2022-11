In Spanien ist ein Cortador der Star am Büfett: Ein Meister, der mit Auge und Präzision riesige Schinken fachgerecht schneidet und anrichtet. Sachsen-Anhalts erster Cortador kommt aus Blankenburg.

Blankenburg - In Feinkostläden, in spanischen und italienischen Restaurants fallen sie sofort ins Auge: riesige Schinken, noch am Knochen und eingespannt in einen hölzernen Jamonero, einem Schinkenhalter. Aber wenn es darum geht, diesen Berg geräucherten Fleisches fachgerecht aufzuschneiden, kommt ein Cortador ins Spiel: Ein Meister mit dem Messer und ein Experte für Knochenschinken.