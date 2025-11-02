Sie ist seit 80 Jahren eine starke Gemeinschaft: die Volkssolidarität in Blankenburg. Warum sie kein „Rentnerverein“ ist, wie sie die neuen Räume in der Tränkestraße annimmt und was im Jubiläumsjahr noch geplant ist.

Seit 80 Jahren Hilfe, Herz und Heimat für Blankenburgs Senioren (mit Bildergalerie)

Die Volkssolidarität Blankenburg hat in der Tränkestraße 1 ein neues Domizil gefunden. Dort treffen sich die Mitglieder regelmäßig zu geselligen Runden, Sport und Spiel, so wie hier beim Rommé.

Blankenburg. - Für einen der größten und ältesten Vereine Blankenburgs hat das Jahr 2025 einschneidende Veränderungen mit sich gebracht. Wieder einmal musste die Volkssolidarität in neue Räume umziehen. Wie die Bilanz ausfällt und was noch groß gefeiert wird.