Haben Spaß beim Nachbarschaftsfest im Regenstein: Waltraut Just, Regina Haubold, Inge Glanz, Monika Girrulat, Martha Lindthammer, Andrea Langhoff und Waltraut Lenkfeld (von links nach rechts).

Blankenburg - „Ein guter Nachbar ist besser als viele böse Verwandten“ – das sagt ein ungarisches Sprichwort. Damit sich die Anwohner im Blankenburger Wohngebiet Regenstein kennenlernen, ins Gespräche kommen und eine schöne Zeit miteinander verbringen können, wurde Samstag (16. September) erstmalig ein Nachbarschaftsfest gefeiert. Die Organisation hat der Blankenburger Gemeinnützige Verein für Sozialeinrichtungen (GVS) im Rahmen seiner Quartiersarbeit übernommen. Die Idee: Zusammen ein Fest zu feiern, kann die Grundlage für viele neue Bekanntschaften im Viertel sein.

Zuvor hatten viele Blankenburger bei der Aufräumaktion World Cleanup Day – übersetzt Welt-Aufräumtag teilgenommen und die Stadt von Unrat befreit – ganz nach dem Motto „Erst die Arbeit und dann das Vergnügen“.

Die abgesperrte Festmeile erstreckte sich ab Höhe des Sportforums bis hin zur Grundschule „Am Regenstein“. Dort standen für die Interessierten – Jung und Alt –zahlreiche Mitmachattraktionen bereit.

Bubble-Turnier und spannendes Quiz

So war das Team vom Blankenburger Jugendmobil mit einem Flohmarkt vertreten, bei dem alles gegen eine kleine Spende abgegeben wurde. Auch die Feuerwehr war vor Ort und nicht nur bei den jungen Gästen ein Hingucker. Zudem konnten die Kinder auf der Hüpfburg spielen, toben und gemeinsam lachen. In der Bubble-Arena, in der sich die teilnehmenden Spieler aufblasbare und durchsichtige Kugeln über den Kopf und Oberkörper gestülpt haben, war fußballerisches Können gefragt. Ebenso gab es die Möglichkeit, Steine zu bemalen und eigene Buttons zu kreieren.

Für Kinder zwischen zwei und 14 Jahren wurde auch ein spannendes Straßenfest-Turnier organisiert. Wer ganz vorne mitmischen wollte, brauchte dafür im Wesentlichen nur drei Dinge: Geschicklichkeit, Spaß und auch ein bisschen Wissen zum Thema Zucker.

Um einmal in den großen Sack mit den Preisen greifen zu dürfen, mussten sich die Kinder und Jugendlichen zuvor fünf Stempel an fünf unterschiedlichen Stationen abholen. Zum einen mussten sie für die Stempel einen Papierflieger basteln, diesen gestalten und anschließend seine Flugfähigkeit testen.

Fünf Stempel für den Preis

Zielgenauigkeit war schließlich beim Straßen-Darts und Geschicklichkeit beim Parcours des Kreis-Sportbundes Harz gefragt. Des Weiteren mussten sie das „Himmel und Hölle“-Spiel meistern, um einen Stempel zu bekommen. Ihr Wissen zum Thema Zucker konnten sie dann beim Zuckertest unter Beweis stellen.

Laut Quartiersmanagerin Ines Kühnel geht es bei den Spielen aber nicht in erster Linie um das Gewinnen. Vielmehr sollen die kleinen Spiele die Kinder und Jugendlichen motivieren, etwas häufiger raus an die frische Luft zu gehen und gemeinsam etwas zu unternehmen. „Man braucht nämlich nicht allzu viel zum Spielen“, sagt sie.

Aber auch für die Erwachsenen hatten die Organisatoren eine Besonderheit vorbereitet, mit der diese ihre Kindheitserinnerungen wieder aufleben lassen konnten. Denn sie konnten in Mannschaften von vier bis sechs Spielern gegeneinander beim Wikingerschach-Turnier antreten. Zu gewinnen gab es den GVS-Wanderpokal.

Anwohnern wünschten sich Begegnungsmöglichkeiten

Zudem konnten sich alle Gäste mit Getränken und Speisen wie Grillwürstchen und selbstgebackenem Kuchen stärken. Der Erlös aus dem Kuchenbasar soll der Quartiersarbeit des GVS und seinen Projekten zugutekommen. Darüber hinaus hatten die Anwohner die Möglichkeit, auf einer Karte des Wohngebietes Regenstein Markierungen zu setzen, wo sie sich künftig Bänke wünschen.

Die Idee für das erste Nachbarschaftsfest im Regenstein sei im Rahmen einer Befragung der Anwohner entstanden, berichtete Ines Kühnel. Das Wohngebiet Regenstein verfüge zwar über eine gute Infrastruktur, dennoch fehle es ihnen an Freizeit- sowie Begegnungsmöglichkeiten, so der Tenor der Bewohner-Einschätzung. Auch in den GVS-Zukunftswerkstätten wurden bereits Ideen, Anregungen und Wünsche der Bewohner gesammelt. Auch Ines Kühnel weiß, dass solche Angebote und Möglichkeiten wichtig sind, um zusammen zu kommen.

Umfangreiche Unterstützung

Als das Nachbarschaftsfest schließlich beschlossene Sache war und die Vorbereitungen im Mai starteten, bekam die Quartiersmanagerin „sehr gutes Feedback“ und Unterstützung. Daher gilt ihr Dank auch den Sponsoren wie den Blankenburger Stadtwerken, der Blankenburger Wohnungsgesellschaft, der Wohngenossenschaft Blankenburg, der Stadt Blankenburg sowie der Klosterapotheke und weiteren Akteuren.

Ihr persönlicher Höhepunkt am vergangenen Samstag: das Gemeinschaftswerk.. Denn viele Anwohner hätten mit angepackt, sich eingebracht und haben vorbeigeschaut. So auch Martha Lindthammer, die schon seit 1980 im Regenstein wohnt. Sie und ihre Freundinnen treffen sich regelmäßig in der Begegnungsstätte „Nebenan“, die 2020 eröffnet wurde, um verschiedene Spiele zu spielen und ins Gespräch zu kommen. Sie lobt die Veranstaltung: „Es ist sehr schön. Man sieht, dass sich hier viel Mühe gegeben wurde.“

Auch 2024, so plant Ines Kühnel, soll das Nachbarschaftsfest wieder stattfinden. Allerdings nicht wie in diesem Jahr im September, sondern voraussichtlich im Mai. Denn am 31. Mai 2024 wird der „Tag der Nachbarschaft“ begangen. „Das passt doch“, schätzt die Quartiersmanagerin ein.

Teil des Kinderparcours war es, Papierflieger zu basteln und sie dann abheben zulassen. Johanna Ahlsleben

In der Bubble-Arena konnten sich die Festbesucher nicht nur austoben, sondern auch ihr fußballerisches Können unter Beweis stellen. Johanna Ahlsleben