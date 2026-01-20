weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Harzer Wandernadel: Stempelwandern: Harzer Erfolgsmodell erobert nicht nur Nord- und Ostsee

Die Harzer Wandernadel schwappt mit ihrem Stempelwandern in andere Urlaubsregionen Deutschlands. Für 2026 bereits sich das Erfolgsprojekt auf ein Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungshighlights vor.

Von Jens Müller 20.01.2026, 14:15
Viele Wanderer, so wie hier Stefanie Pelz aus dem Münsterland mit Kater Krümel und Hund Nouka, sind mit ihren tierischen Begleitern im Harz unterwegs. Für sie hat die Harzer Wandernadel 2025 extra ein eigenes Stempelhaft aufgelegt. Damit können auch Hunde und Katzen seither Wanderkönig und Wanderkaiser werden.
Archivfoto: Jens Müller

Blankenburg. - Die Harzer Wandernadel ist ein absolutes Erfolgsmodell und ein wahrer Touristenmagnet. Im Interview mit Reporter Jens Müller blickt Wandernadel-Chef Klaus Dumeier auch auf das Jahr 2026 und welche besonderen Momente es für die Harzfreunde verspricht.