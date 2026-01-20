Harzer Wandernadel Stempelwandern: Harzer Erfolgsmodell erobert nicht nur Nord- und Ostsee
Die Harzer Wandernadel schwappt mit ihrem Stempelwandern in andere Urlaubsregionen Deutschlands. Für 2026 bereits sich das Erfolgsprojekt auf ein Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungshighlights vor.
20.01.2026, 14:15
Blankenburg. - Die Harzer Wandernadel ist ein absolutes Erfolgsmodell und ein wahrer Touristenmagnet. Im Interview mit Reporter Jens Müller blickt Wandernadel-Chef Klaus Dumeier auch auf das Jahr 2026 und welche besonderen Momente es für die Harzfreunde verspricht.