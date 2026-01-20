Viele Wanderer, so wie hier Stefanie Pelz aus dem Münsterland mit Kater Krümel und Hund Nouka, sind mit ihren tierischen Begleitern im Harz unterwegs. Für sie hat die Harzer Wandernadel 2025 extra ein eigenes Stempelhaft aufgelegt. Damit können auch Hunde und Katzen seither Wanderkönig und Wanderkaiser werden.

Archivfoto: Jens Müller