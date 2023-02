Strohköppe feiern in Derenburg Straßenkarneval mit Umzug

Derenburg - Ausgelassene Stimmung, Konfettiregen und jede Menge Süßigkeiten: In Derenburg sind am Sonnabend wieder Prinzessinnen, Piraten und andere kostümierte Karnevalsliebhaber durch die Straßen – erstmals nach zwei Jahren Pandemie-Pause. „Es ist schön, wieder Freude auf den Straßen zu sehen“, so Karnevalspräsident Frank Heyer.