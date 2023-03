Wie kommt eine erfolgreiche Investment-Bankerin aus New York in den Harz? Susanne Henriksson hat eine ungewöhnliche Lebensgeschichte.

Über Indien in den Harz: Neues Sportangebot in Blankenburg

Susanne Henriksson hat über Yoga zu sich selbst gefunden. Seit knapp zehn Jahren ist sie ausgebildete Yoga-Lehrerin und bietet nun in ihrer neuen Wahlheimat Blankenburg erste Präventionskurse an.

Blankenburg - Yoga geht weit über körperliche Übungen hinaus. Das hat Susanne Henriksson in erfahren, die einen ganz eigenen Weg gegangen ist: Von New York bis in den Harz.